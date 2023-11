Hundijaht Vooremaal: Elistvere loomapargis peiu ära põlanud emahunt tiirutab lähikonnas

Riia loomaaiast toodud emahunt jõudis oma uude koju, RMK Elistvere loomaparki 25. oktoobril. Ta pidi saama paariliseks kolm aastat tagasi samuti Riia loomaaiast toodud isahunt Korooniusele. Kahe hundi esmatutvus jäi üürikeseks, sest juba järgmisel hommikul oli emahunt end osavasti tarandikust välja pressinud ja metsa kadunud.

Tiirutab ümber Elistvere

„Selge on, et ta liigub ringi Elistvere loomapargi ümbruskonnas, suhteliselt lähedal,“ räägib Andri Plato. „See on hea uudis, muidu otsi tuult väljal. Eks iga päev tulebki teateid erinevatest punktidest, kust teda nähakse. Aga söödad on välja pandud ning loodame ta elusa ja tervena tagasi saada.“

Plato sõnul on alati võimalus, et kui kõht väga tühjaks läheb, tuleb hunt koju ehk loomaparki tagasi. „Kui see juhtub, oleks väga hea. Oleme toitu välja pannud ja selleks võimaluseks valmis.“

Looduskaitseseaduse kohaselt ei tohi loodusesse lasta võõrsilt toodud isendeid. Keskkonnaamet andis pargile vana-aasta õhtuni aega püüda jooksikut kas kastpüünise või uinutipüssiga, mida võib kasutada veterinaararst. Lisaks on hunt ju loomaaiaelanik ning tal puudub looduses hakkamasaamise kogemus.

Põlatud peig

Kui küsida, kas Koroonius oli emahundile halb partii ja viimane selle pärast vehkat tegi, jääb Plato mõtlikuks: „Hundi pähe ei oska ma näha. Ei oska öelda ühtegi selget põhjust, miks ta põgenes. Meie juures on tal täiesti uus keskkond ja see on minupoolne eeldus. Ei tea arvata, mis see lõplik põhjus oli.“