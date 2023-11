ON HINGEDE AEG | Marju Kõivupuu: võtame aja korraks maha, et meenutada lahkunuid, kellega jäid jutud lõpuni rääkimata

Meie kultuur ei tunne rõõmsaid ja lõbusaid surnute mälestamise pühi, nagu seda on näiteks halloween, mille algne sõnum võiks olla meile hingedeaja tähistamise kaudu üsna tuttav – tegemist on tubli 2500 aastat vana keldi rituaaliga, mida tähistati suve lõpus surnute jumala Samhaini auks, kuid mis (nagu paljud teisedki kalendritähtpäevad) on koos inimestega ajas ja ruumis rännates muutunud meelelahutuslikuks laste- ja noortepühaks.

Vaikus au sees

Talupojakultuuris kehtis hingedeajal üldiselt müra tegevate tööde keeld (näiteks puude lõhkumine), samuti ei peetud heaks tooniks ka naljatamist, naermist ja kisamist. Mitmel pool olid ebasoovitavad ka suhteliselt „häälekamad“ naiste tubased tööd – näiteks villa ketramine või kangakudumine – võis pimedaks jääda ja lambad ei siginud. Küll aga oli lubatud hingede ajal mõistatuste mõistatamine – usuti, et siis sigisid kariloomad hästi.

Tänapäeva inimese vaatekohast kannavad kentsakate põhjustega töökeelud sügavamat filosoofilist tausta, kohustust ja vajadust keskenduda hingedeajal igavikulistele küsimustele ning omavahel juttu rääkida, mitte täita kombeid nii-öelda möödaminnes ja kõikide muude tähtsatena tunduvate argitoimingute kõrvalt.

Ehk just see ongi endiste aegade olulisim sõnum praegustele inimestele – võtta aega omale ja omadega koosolemiseks. Ja ega me tänapäevalgi heaks ei kiida, kui kellelgi tuleb mõte hingedepäeval korraldada mõni raju muusikaüritus.

Nõukogude ajal hingedepäeva ei tähistatud, see sai populaarseks taasiseseisvunud Eestis 1990ndatel. Sel päeval süütame akendel, ja kui vähegi võimalik, siis ka lähedaste kalmudel küünlad, et meenutada lahkunuid, olla mõttes nendega. Paraku on paljudel puhkudel meie lähedased maetud Eesti eri paigus asuvatele maakalmistutele, kuhu jõudmine on tööpäeval sageli keeruline. Tänapäeval on õnneks võimalus osta küünlakulleri teenust, kes soovi korral saab lähedase haual mälestusküünla süüdata.

Tuhastusmatus aga on toonud kaasa kombe puistata lahkunu tuhk loodusesse, nii et polegi kalmuküngast, kus lahkunut mälestada. 2000. aastast peetakse oikumeenilist jumalateenistust Tallinnas Pärnamäe kalmistul, kus mälestatakse omasteta lahkunuid ja tuhapuistealale puistatakse nende inimeste põrm, kes on elavate poolt unustatud. Seda ka selle aasta hingedepäeval.