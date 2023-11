„TA SIIANI VÄRISEB!“ Harku vallas viskasid uljad noored rõdule torusiili-pommi, mis plahvatas korteriomanikule näkku

Harku valla elanike gruppi postitati kolmapäeva pärastlõunal, et 31. oktoobri hilisõhtul visati Tabasalus kortermaja rõdule torusiili-pomm. „Noored olid enne visanud rõdule midagi väiksemat, justkui peibutiseks, kui korteriomanik asja uurima läks, plahvatas talle pomm näkku. Plahvatuse käigus sai korteriomanik viga. Asi on antud edasi politseile, kes tulid kohale koos kiirabi, pommirühma ja ekspertidega. Majaelanikud on šokeeritud,“ seisab postituses.

Postituse kommentaaridest selgub, et taolisi pauke oli eile hilisõhtul samas piirkonnas lausa mitu. „Eilse õhtuse seisuga käis umbes kaheksa pauku. Kooli juures oli kaks pauku, Lasteaia 9 ees üks pauk. Palvetage, et politsei oleks esimene, kes nad kätte saab,“ kirjutatakse kommentaariumis.

Alustati kriminaalmenetlust

Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares kinnitab, et tõepoolest selline sündmus on aset leidnud. „Politseid teavitati juhtunust täna ennelõunal ning sündmuskohal käis ka pommigrupp, kes tegi kindlaks, et tegu oli tõepoolest torusiili-pommiga. Kiirabi vaatas täna üle ka plahvatuses viga saanud 70aastase naise, õnneks tema vigastused pole tõsised. Hetkel tegutsevad uurijad selle nimel, et tuvastada, kes selle pommi viskas.“ Juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlus.

Kuigi politseid teatati alles täna, oldi enne Õhtulehe saabumist juba kõik vajalikud protseduurid tehtud ning kiirabi, politsei ja pommirühm lahkunud. Kohale jõudes on maja juures üsna rahulik, ümberringi pole näha ühtki hingelist.

Kortermajas võtab meid vastu aga kodus viibinud pensionär, kes sõnab, et on teadlik, et midagi toimus, kuid mis või millises korteris, ei osanud ta suunata. „Midagi nad asjatasid all ja tegid koosoleku, aga ma muidu ühest kõrvast kurt ja eriti ei kuule,“ sõnab mees, kes tunnistab, et pauku tema eile õhtul ei kuulnud.

HAUDVAIKUS: Üheksast väidetavast plahvatusest ei anna Tabasalus aimu mitte miski. Foto : Robin Roots