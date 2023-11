AUTOMAKS DISKRIMINEERIB! Uus riigilõiv võib viia maanaised tööturult

Riik vilistab kohustustele

Praegu puudutab maksuvabastus (sise)julgeoleku asutuste sõidukitele ja neile masinatele, mis on spetsiaalselt ümber ehitatud puuetega inimeste transpordiks või nende poolt kasutamiseks. See kõlab kui pool rehkendust olukorras, kus Eesti on liitunud puuetega inimeste õiguste konventsiooniga, millega on võetud kohutus edendada puuetega inimeste võrdseid võimalusi ja osalemist kõikides eluvaldkondades. Auto on paljudele puuetega inimestele aga hädavajalik, mitte mugavus. Kirjeldatud kitsaskohale juhib tähelepanu isegi õiguskantsler Ülle Madise.

„Autost loobumine võib jätta erivajadusega inimesed hätta: osa neist ei saa selle tõttu iseseisvalt tegutseda ja on sunnitud koju jääma, samuti on sunnitud koju jääma neid inimesi hooldavad pereliikmed. Kui autost loobuda pole võimalik, tuleb maksta mootorsõidukimaksu, mis võib puudega inimestele üle jõu käia,“ kirjutab Madise Võrklaevale. Madise pakub, et puuetega inimestele saaks teha erandi ning vabastada aastamaksust, nõuda vaid 50eurost baasosa või rakendada hoopis Ühendkuningriigi põhimõtet, mille järgi kehtiks nende sõidukitele 50protsendine soodustus.

Pahane on ka MTÜ Eesti vanatehnika klubide liit. Juhatuse liige Tõnu Piibur on häiritud sellest, et liidu ettepanekuid pole maksu mõtestamisel arvestatud ega mittearvestamist põhjendatud. Vanasõidukite puhul on tegu sisuliselt museaalidega, millest teedel sõidavad hooajalised vaid pooled. Liitu kuulub üle poole tuhande liikme, kellel on ligemale tuhat vanasõidukit. Huvigrupi hinnangul tuleks maksust vabastada kõik vähemalt 50 aastat tagasi valmistatud sõidukid, kuna tegemist on kultuuriväärtustega. Eelnõu järgi aga puudutab maks kõiki sõidukeid ning väiksem summa ehk 50 eurot kehtib vähemalt 20 aasta vanadele masinatele.

„Paljudes kollektsioonides on mitukümmend kuni mitusada sõidukit, millest vaid üksikud suveperioodil mõnel korral ka liikluses osalevad,“ ei mõista Piibur kirjas rahandusministrile, miks ei või maks hõlmata vaid teatud aasta perioodi. „Seejuures on mootorsõidukimaks eriti ebaõiglane nende kollektsionääride suhtes, kes on seni õiguskuulekalt kandnud registrisse ka need sõidukid, mida tegelikult liikluses ei kasutata.“