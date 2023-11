RIIK PAISUB JÄLLE | Politseitrahvide sissenõudmiseks luuakse uued ametikohad. Uus eksperiment maksumaksja kulul?

Meie riigil on jälle üks plaan, aga kas ka läbimõeldud? Kavas on värvata ametnikke, kes asuksid politsei- ja piirivalveameti tehtud trahvi- ja menetluskulude nõudeid sisse nõudma. Olukorras, kus ühiskonnas on niigi nurisemist liiga suure riigiaparaadi pärast, soovitakse seda veelgi paisutada. Avaliku teenistuse read kasvavad jälle vaatamata sellele, et riigieelarve on väike ja iga kokkuhoiumeede on teretulnud. Hetkel tegelevad politseinõuete sissenõudmisega kohtutäiturid ja nii juba 22 aastat. Maksumaksja raha selle peale ei kulu – tasu maksavad kohtutäiturile võlgnikud.