TABELID | ROHKEM RAHA JA PAREM HARIDUS: millistes Eesti koolides õpivad kõige rikkamate vanemate lapsed?

Õhtuleht avaldab koolide kaupa, millised on lastevanemate keskmised aastased sissetulekud. Ilmneb, et meil on rikaste koolid ja on vaeste laste koolid. Koolid, mis paistavad silma vanemate sissetulekutega, on needsamad, kus õpilased koguvad riigieksamitel teistest rohkem punkte.