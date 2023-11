TABELID | RIKKAD ÜHTE, VAESED TEISE KOOLI?! Kui palju teenivad sinu endise, praeguse või tulevase kooli lapsevanemad?

Tallinna ülikooli nooremteaduri Joosep Norma sõnul ei tule üllatusena, et õpilaste sotsiaalmajanduslik taust mõjutab õppeedukust. See on kõikides riikides niimoodi, kuid erineb, mil määral vanemate sissetulekud tulemusi mõjutavad. „PISA tulemuste võrdluses on Eestis see mõju väiksem kui mõnes teises riigis. See teave aga ei tohi meid uinutada, probleem on see ikka,“ kinnitab Norma.