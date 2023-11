HALLOWEEN’I -VASTASED ON MARUS: „See „älluviin“ on tõsiselt vastik!“ – „Lasen koera lahti!“ – „Satanistide püha.“

Tallinna Kristiine piirkonna sotsiaalmeedias uuriti samuti ette, millised majapidamised halloween'itajaid külla ootavad. Kommentaarid on valdavalt positiivsed ning õhtut lausa kiidetakse: „Läbi käis täpselt 100 last! /- - -/ Lahedad kostüümid, laulud, etteasted!“

Vääna küla ühismeediast leiab tõdemuse, et „Halloween’i veel joostakse, aga mardid ja kadrid on kahjuks kadunud.“

Nodi siia!

Viljandi kogukonna ühismeedias puhkes samuti arutelu, kas 31. oktoobrit peaks tähistama. Küll leidub kommentaare, et „Halloween ei ole eestlastele“ ja „Hälluviin on popp, siis ei pea ju mitte midagi tegema, et nodi ohvrilt (loe: headelt inimestelt) kätte saada“. Samas on suur osa sõnavõtjatest nõus, et üks püha lisaks pole ilmtingimata halb – lastele väga meeldib.