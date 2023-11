Fantoomautosid saab üleminekuajal lihtsamalt registrist maha võtta

Valmiva eelnõu kohaselt oleks automaksu jõustumisel kaks aastat üleminekuaega, mil peatatud kandega sõidukeid ei maksustata ja inimestel oleks võimalus oma romud kokkuostu viia.

Teadmata kadunud sõidukid ehk niinimetatud fantoomautod saaks ülemineku ajal lihtsamini registrist maha võtta, kirjutab ERR.

„Need sõidukid, millel kanne on peatatud rohkem kui seitse aastat, kustutatakse automaatselt registrist. Ja need, mille kanne on peatatud vähem, kustutatakse lihtsustatud korras. Inimesed peavad koostama seletuse juhul, kui tõesti seda autot enam ei ole. Kui sellest autost teatud osa on ikkagi järel, isegi kui see on mittekomplektne, saab selle viia vanaraua kokkuostu,“ selgitas kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets.

2025. aastal kehtima hakkavat automaksu peab maksma isik või ettevõte, kes on kantud liiklusregistrisse sõiduki omanikuna. Kui sõidukit kasutatakse vastutava kasutuskorra alusel (nt liisingulepingu alusel), on maksu maksja vastutav kasutaja. Automaks on sõidukipõhine – maksu tuleb maksta iga omatud sõiduki eest. Sõiduki aastamaks tuleb tasuda ühes osas üldjuhul 1. oktoobriks.

31. mai 2023. a seisuga on liiklusregistris aktiivses staatuses 741 088 maksuobjekti alla kuuluvat sõiduautot ja kaubikut. Nendest 505 111 sõiduauto omanik on füüsiline isik ja 232 121 omanik juriidiline. Sõiduautodest ja kaubikutest (31.12.2022 seisuga) pea 15 000 on vanemad kui 30 aastat ja enim on vanuses 14–15 aastat (87 911).