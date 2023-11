PAHALASED LEIDSID VEA! Eesti kinnisvaraportaali tabas küberrünnak

Kinnisvaraportaal Kv.ee saatis klientidele välja teate, et 29.-30. oktoobril õnnestus kolmandatel osapooltel portaali tehnilise puuduse tõttu saada juurdepääs veebilehe kasutajate profiiliga seotud teabele. „Sisemisi andmebaase ja süsteeme ei rikutud, kokkupuude andmetega oli väga piiratud ja muud andmed on turvaliselt hoitud,“ rõhutati teates.

AllePal OÜ juhatuse liige ja Kv.ee portaali juht Tarvo Teslon nendib, et viimastel aastatel on küberkuriteod ja -ründed üha enim levinud. „Meie grupp omab Eestis ja terves Baltikumis mitmeid suurte külastustega kuulutuste portaale ja oleme kurjategijatele pidev sihtmärk. Paarikümne aastaga oleme karastunud ja õppinud selliste rünnakutega toime tulema. Paraku ei ole miski 100% kindel ja ka suured ettevõtted, kus on ressursse kordades rohkem, aeg-ajalt eksivad või satub programmi vigu,“ tunnistab ta, et neilgi oli viga, mille pahalased üles leidsid.

Tesloni sõnul saadi õnneks ruttu jaole. „Tegime programmis paranduse ja blokeerisime pahalaste ründe. Juhtus see, et osad e-posti aadressid saadi kätte ja neile on juba saadetud petukirju. Õnneks mitte meie nimel. Rahustuseks võin öelda, et paroole ega muud kriitilist infot kaduma ei läinud ja igapäevast elu see ei muuda. Tahtsime oma kliente lihtsalt teavitada, et oli selline juhtum ja et oldaks ettevaatlikud. Oleme teavitanud ka andmekaitse inspektsiooni, nagu kord ette näeb.“