„POLITSEI EI SAA SEADUST RIKKUDA!“ Kümme Narva korravalvurit kaotasid töö

Ida prefektuuri prefekt Tarvo Kruup selgitab, et riigikeele valdamine C1 tasemel on nõue, mis on kirjas seaduses. „Politsei ei saa seadust rikkuda. Kuigi keeleameti tähtaeg vajalike eksamite läbimiseks oli juba aasta tagasi, siis pikendasime seda, andes politseinikele lisaaega. Oktoobri alguse seisuga on siiski kümme inimest, kelle keeleoskus ei ole seaduses nõutud tasemel ning nad ei saa tööd jätkata.“

Sarnane põhimõte kehtib Kruupi sõnul ka näiteks füüsiliste katsete ja eriettevalmistuse osas. „Kui inimene treeningutel ei osale ja teste ära ei tee, siis ta politseiametnikuna töötada ei saa.“

Tugi on olemas

Puuduliku keeleoskuse tõttu vabastatud või ise lahkumiseks soovi avaldanud inimesed saavad politseisse tagasi tulla, kui on eesti keele tasemeeksami sooritanud. „Kuna need inimesed olid tööl enne 2020. aasta 1. jaanuarit, siis jätkub neil ka politseiteenistuse staaž ega kao eripensioni õigus,“ lisab Kruup.

„Mul on väga hea meel kõigi nende Ida prefektuuri töötajate pärast, kes on keeleõpet tõsiselt võtnud. Ma tean, et alati ei ole lihtne õppimiseks aega võtta. Tuge keele omandamisel oleme pakkunud viimastel aastatel kõvasti ning kindlasti ka jätkame,“ märgib prefekt, et seda tehakse nii kursuste, keelekümbluse kui ka igapäevase suhtlemise näol.

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) on pakkunud erinevaid võimalusi eesti keele õppimiseks alates 2008. aastast. 2018. aastal sõlmiti Integratsiooni Sihtasutusega leping, et toetada veelgi rohkem politseiametnike keeleõpet. Selleks toimusid Narva politseijaoskonnas eesti keele tunnid ja keelekohvikud. Lisaks pakuti võimalust minna ajutiselt tööle Lõuna või Lääne prefektuuri, et eestikeelses keskkonnas lihvida riigikeele oskust.

Riigikeeleta ei saa!