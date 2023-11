Reitingud: Isamaa möödus Reformierakonnast, viimati oli sarnane seis kümme aastat tagasi

Kõige populaarsem erakond on jätkuvalt EKRE, kelle toetus on kaks kuud püsinud 23-24% vahel. Isamaa toetus jätkas kümnendat nädalat järjest tõusu ning möödus reitingutabelis Reformierakonnast.

Viimase kümne nädalaga 10,4 protsendipunkti võrra tõusnud Isamaa toetus on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest. Viimase kuue nädalaga 5,9 protsendipunkti võrra langenud Reformierakonna toetus on madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas

Kommunikatsiooniekspert Taavi Linnamäe tuletab meelde, et viimati oli Isamaa (toona küll IRLi) reiting Reformierakonnast ees täpselt 10 aastat tagasi. „Kross oli just hoogsa kampaaniaga linnapeaks pürginud, populaarsuselt teine partei Keski järel aga oli hoopis SDE nimg EKRE maadles koos rohelistega 3% peal. Toonase IRLi REFist mööda põrutamisega tulemusele järgnes kiire reaktsioon – Reformierakond lasi kahe kuu pärast valitsuse lõhki ja viskas IRLi sealt välja. Kui seni oli vähemalt tehtud nägu, et valitsuse lõhkumiseks on vaja põhjust/ettekäänet, siis tol korral enam ei vaevutud. Ajaloo ilu,“ säutsus ta Twitteris.