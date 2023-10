Viljandi linnapea nõuab siseministrilt aru: millal saame redelauto?

Timpson kirjutab oma pöördumises , et alles möödunud reedel Viljandi linnas Toome 14 asuvas kortermajas toimunud tulekahju kustutamistööde ajal sai linnavalitsus teada, et Viljandi päästekomandos ei ole redelautot. „See informatsioon tuli meile üllatusena,“ tunnistab ta.

2022. aasta aprillis pani päästeamet Viljandi päästekomando Scania redelauto veebi vahendusel oksjonile, kuna see oli amortiseerunud. Ajalehest võis lugeda, et uut redelautot lubati 2023. aastal, kirjutab linnapea.

Redelauto järele on vajadus enamasti neil juhtudel, kui tulekahju on haaranud kolmekorruselise või kõrgema hoone. Viljandi linnas on neli üheksakorruselist kortermaja, üks kuuekorruseline kortermaja ja üle neljakümne viiekorruselise maja. „Meile teadaolevalt on redelautot vaja, kui kustutustööd toimuvad kõrgemal kui kolmandal korrusel ja redelauto olemasolu suurendaks oluliselt elupääste võimekust Viljandi linnas,“ sõnab Timpson.