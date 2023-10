SÕJAKOKKUVÕTE | Vene võimude sõnul on Ukraina pere tapjad vahi all

Avalduses öeldi, et sõdurid olid pärit Venemaa Kaug-Ida piirkonnast ja mõrvade põhjuseks näis olevat isiklik konflikt. Kuulu järgi polevat pere lubanud sõduritel oma kodu hõivata, nood tulid ja lasksid nad ööpimeduses kättemaksuks maha. Hukkunute seas oli kolm naist ja kaks last. Ukraina ja Venemaa on algatanud eraldi uurimised. „Me kõik kardame,“ kommenteeris üks perekonna naabritest venekeelsele Telegrami-kanalile Astra. Suur osa Volnovahhast on sõjategevuse käigus maatasa tehtud.