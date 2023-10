UNERAHU HIND: 2 eurot ja 39 senti kuus

KINDLUSTATUD: Tartus Jaama tänav 77 majas aset leidnud plahvatust ja tulekahju meenutavad vaid uued rõdud. Foto : Maria Kilk

Arutleda pole vaja, kindlusta!

Tartus Jaama tänav 77 majas leidis kaks aastat tagasi aset gaasiplahvatus ja tulekahju, mis hoonet tugevalt kahjustasid. Ühe majaelaniku sõnul ei ole ühistus isegi arutatud, kas teha üldkindlustus või mitte.

„Majas on kokku 45 korterit ja üldkindlustus maksab mulle ainult 2,39 eurot kuus. Mõistagi on ka minu korter kindlustatud. Minu korteril läksid vaid aknad kollaseks, plahvatuse löögijõuga lõi vannitoa ja tualeti tuulutusrestid eest. Aga trepikojas on ka neid, kelle korter sai tugevalt kannatada ja kelle remont venib kindlustamata jätmise pärast siiani. Ise tegin remondi enne plahvatust ja see maksis 6000 eurot, põlengujärgne remont on kindlasti kallim,“ arvab ta.

Jaama tänava maja elanikud kiidavad haldusfirmat Kvatro, mille töötajate hooldada on üle seitsmesaja ühistu ümber Eesti.

Kvatro Lõuna piirkonna juht Hannes Tõugjas ütles Õhtulehele, kuidas ettevõttel on kindel soov, et nende hallatavatel ühistutel oleks ka maja üldkindlustus. „Võib-olla on olnud mõni üksik erand, kus ühistu on sellest keeldunud, aga siis oleme kindlustuse puudumist igal aastal ka meelde tuletanud.“

Tõugjas kinnitab, et Jaama tänava maja sai hoolimata mõningatest tagasilöökidest kiiresti korda just tänu sellele, et ühistul oli kindlustus tehtud.