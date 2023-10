JUHTKIRI | Veebi anonüümsus on nii petlik kui üldse olla saab

Paraku on ikka veel inimesi, kellele tuleb kübermaailm üllatusena. Meditsiinitöötaja, kes arutab poolavalikus foormis oma patsientide tundlikke isikuandmeid ja postitab lisaks veel abitus olukorras patsendist pildi, läheb selgelt üle piiri. Samamoodi oleks kujutlematu, et õpetaja jagab foorumis oma laste vigaseid töid – ikka selleks, et paremini õpetada.

Ärge saage valesti aru – kõik need juhtumid, kus on vaja märgata ja tegutseda, peakski saama esile kergitatud, kuid mitte laiema avalikkuse ees, vaid siiski privaatsust jälgides. Veebi anonüümsus on aga nii petlik kui üldse olla saab – iga sisestuse taga on elektrooniline jäljerada postitajani, mis võib püsida igavesti. Seetõttu on isikuandmete kaitse muutumas üha valusamaks teemaks.

Elame sellisel huvitaval ajastul, kus osa inimesi on endiselt ühismeediast puutumata ja teised on sellega kokku puutunud sõna otseses mõttes sünnist alates. Kokkupõrkedki – või valusad kõrvalejäämised – pole jäänud olemata, kasvõi alates igapäevase tarbeteabe suubumisega veebikogukondadesse. Teisalt aga on info paljususe käigus üha rohkem tekkinud oht, et jagajale jäävad enda isikuturvalisuse osas näpud.

Nii mõnigi ühismeedia platvorm pole nii turvaline, kui lubab end paista. On avalik saladus, et näiteks Hiina päritolu TikTokki ei soovitata riigiteenistujatel oma seadmetes üldse jooksutada. Samas on üsna tõenäoline, et see eriti oluline vaba maailma riigipea, kel on konto TikTokis (ja teistel platvormidel), on juba sündinud.