PEPUPATRULL: Florida korrakaitsjaid ärritab 18aastane libapiirivalvur

Kui lähemalt lugeda, seisab valge pikapi peal mitte kiri „Border Patrol“ (ingl k – piirivalve), vaid „Booty Patrol“ (pepupatrull). „See on kõige lähem Border Patrolile, milles endiselt b-täht sees,“ selgitab kohalikule NBC telejaamale auto 18aastane omanik Gabriel Luviano . Talle tuleb üllatusena, et politseile tema auto ei meeldi ja ta kinnitab, et tema kavatsus ei ole päris korrakaitsjat mängida, vaid niisama natuke nalja visata. Enda sõnul ta päriselt kedagi taguotsa kontrollimiseks kinni ei pea. „Mul on videoid sellest, kuidas võmmid tulevad ja mu autoga pilti tahavad teha,“ väidab Gabriel.

Nii oli see kuni möödunud nädalavahetuseni, kui üks DeSoto šerifijaoskonna korrakaitsja tema autot sugugi naljakaks ei pidanud. Politseinik võttis end Gabrieli autole sappa, käskis sellel peatuda ning tegi Gabrielile 113dollarise trahvi. Muu hulgas ei meeldinud seadusesilmale see, et Gabrieli autol olid sinised ja punased tuled, mis võivat tavakodanikku eksitada. Ka üks telekanaliga rääkinud politseinik leiab, et just tuled toovad poisile veel järgmiseidki trahve ja tagaajamisi, isegi kui tema kavatsus pole politseinikku või piirivalvurit mängida.