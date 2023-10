ALARAHASTATUD VALDKOND? Miks jõudis päästjate redelauto Viljandisse nii hilja?

Lähim suur tõstukauto on Tartus. Kui inimesed on autos vee all, siis saavad nende elusid päästa pigem vastavas päästevarustuses päästjad. „Tõstukauto rakendamine võtab igal juhul liiga kaua aega, kuid uppumisohus inimeste päästmisel loevad minutid, kui mitte sekundid,“ ütleb Kiik. Sestap kasutataksegi tihti kas koostööpartneri või möödasõitja abi. „Meie prioriteet on päästa inimesi, piirata tulekahju ja keskkonnareostust. Suurte autode väljatõmbamine on väga raske töö ning siin on olemas ka risk kahjustada meie enda tehnikat. Kui on suur reostus või on võimalik päästa elu, on see risk loomulikult õigustatud.“