PETTURID JUBA PLATSIS: hõlptulu haistnu esitles end Viljandi tulekahju ohvrina

KORISTAMINE JUBA KÄIB: Mitme firma töömehed puhastavad Toome tänava kortermaja katuselt tulekahju jääke. Foto : Maria Kilk

Annetused ja oma raha

Viljandi linna arvele, mis on mõeldud põlengus kannatada saanud majarahva abistamiseks, on abilinnapea Kalvi Märtini sõnul teisipäevaks laekunud 6448 eurot. Linn võttis enda peale ka 2000. aastal valminud maja projekti arhiivist väljaotsimise. Kui esialgne projekt on olemas, saab uue kavandi katuse taastamiseks kiiremini kokku panna.

„Eile oli ühistu koosolek, seal nad arutasid katuse asja,“ pajatab Rutt. „Linn ütles, et katust kinni ei hakka maksma, kindlustust ju ei ole. Kas annetused või on mingi hea firma, kes reklaami mõttes teeks. Eks peab oma panuse ka panema.“

Mulgi Ehituse juht Rein Kessler ütleb, et tema juhitava firma eestvõttel alustati põlenud maja katuse koristamist: „Õnnetus juhtus reede õhtul ja täna juba koristatakse, see on päris hästi. Mul on hea meel, et kogukond hoiab kokku, lisaks meile toetavad ka teised Viljandi firmad. Meie ainult koristame, ajutise katusega tegeleb juba keegi teine.“

Inimesed saavad ise hakkama

Abilinnapea Märtin ei oska öelda, kas see on hea või halb, aga enamik peresid on iseseisvalt hakkama saanud ja elamispinda on linna käest palunud ainult kaks peret. „Eks need probleemid võivad veel tekkida, kui selgub, et nad pikka aega oma koju minna ei saa,“ lisab ta.