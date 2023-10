ENNEKUULMATU! Kiirabitöötajad pildistavat salaja oma patsiente ja jagavat fotosid sotsiaalmeedias

Läinud nädalal plahvatas tõeline uudispomm: väidetavalt on kiirabitöötajate omavaheline vestlus pikitud delikaatsete isikuandmetega. Hullem veel. Elu24 andmeil teeb „osa kiirabibrigaade patsientidest, nende kodudest, haiguslugudest ja laipadest pilte, mida jagatakse omavahel Messengeri gruppides“.

Andmekaitseinspektsiooni (AKI) kommunikatsioonijuht Katrin Haug kinnitab, et inspektsioon on alustanud järelevalvemenetlust. „Kui artiklis kirjeldatud terviseandmete avaldamised leiavad kinnitust, on tegemist raske isikuandmete kaitse nõuete rikkumisega, mis toob kaasa väärteo korras vastutuse. Menetluse käigus selgub, kas etteheiteid saab teha Tallinna kiirabile või vaid konkreetsetele töötajatele.“

Ehkki uudis tekitas pahameeletormi, jäävad mitmed kiirabitöötajad teemat kommenteerides napisõnaliseks. Viidatakse, et tegu pole pahatahtliku infolekkega, vaid pigem kolleegide omavahelise vestlusega, mis võib – suuremal või vähemal määral – patsiente küll puudutada, ent pole niivõrd detailne.

See pole esimene kord, kui kiirabitöötajal on tööl tehtud foto pärast pahandus tekkinud. 2018. aastal tekitas palju kõneainet Tartu kiirabi töötaja, kui pani Facebooki foto naisest, kelle sünnitus võeti vastu maantee ääres. Patsiendi nõusolek oli küll olemas, ent sellest hoolimata poleks fotot tohtinud avalikustada ja kiirabitöötaja sai noomituse. Tartu kiirabi toonane juht Ago Kõrgvee ütles, et patsiendi nõusolek ei loe ja on ebaeetiline selliseid juhtumeid sotsiaalmeedias kajastada. „Kiirabitöötaja ei tohi anda informatsiooni sotsiaalmeediale, sest nii kaotaks kiirabi igasuguse usaldusväärsuse,“ rõhutab Kõrgvee. Kahjuks tundub, et järjekordselt on kiirabitöötajad eksinud ja sellel korral ei küsitud patsientide käest midagi.

PALJU PAKSU PAHANDUST: 2018. aastal jäädvustatud foto tõi kiirabitöötajatele noomituse kaela. Foto : Õhtulehe arhiiv

Kiirabi juht: eksitav info!

Tallinna kiirabi pikaajaline juht Raul Adlas ütleb, et ajakirjanduses avaldatud pealkiri on eksitav: „Tallinna kiirabist ei ole lekkinud mingeid andmeid!“ Adlase sõnul said nad läinud nädala alguses vihje, et ühe sõpruskonna kinnises sotsiaalmeediarühmas võisid muu olmelise info kõrval levida pildid kiirabi väljakutsetest. Kõnealust vihjet on seni menetletudki. „Meie asutuse andmekaitse vastutav isik alustas selle peale menetlust, asutuse siseveebi saadeti kõigile töötajatele vastav pöördumine ja hoiatus,“ selgitab Adlas. Ta ütleb, et juhtkond asus välja selgitama, kas selles rühmas on Tallinna kiirabi töötajaid ja kas tehtud fotod võisid olla sealsest teeninduspiirkonnast. „Tööandjana saame tegeleda vaid oma asutuse töötajatega.“