KÕHEDUST TEKITAVAD HALLOWEEN’I-ÄPARDUSED: kogemata enese ülespoomine ja tuletõrjujate eksitamine

Üldiselt on halloween’i dekoratsioonid ilmselge butafooria, kõik saavad aru, et kolmemeetrised luukered, kummituslikult ulguvad hääled kõlaritest ning majaesiseid põõsaid katvad ämblikuvõrgud pole päris. Ent mitte alati. Sel aastal kutsusid naabrid Glens Fallsi linnakeses kohale tuletõrje, kuna pidasid oranžilt kumavaid kaunistusi lõõmavaks tulekahjuks. Efekt oli nii ehtne, et maja ümbritses koguni tossumasinast heljuv libasuits.

Majarahva õnneks ei olnud Glens Fallsi tuletõrje nende peale vihane, kirjutab ajakiri People. Otse vastupidi – pritsumeeste meelest oli tegemist erakordse trikiga, mis neile tohutult muljet avaldas. Majas elav pere ei kasutanud väga keerukat (arvatavasti ka üsna kulukat) installatsiooni iga päev, ainult oktoobri nädalavahetuseti ning halloween’i enda päeval. „Sellised väljakutsed meile meeldivad,“ kirjutas tuletõrjedepoo Facebookis.

Mürgitatud kommide paanika

Ent on ka väljakutseid, mis ei osutu lõbusaks eksituseks. Aastaid tagasi hukkus 16aastane Jordan Louisville’is, kui pistis pea oma hoovis püsti pandud mänguvõlla silmusesse, sest soovis oma perele väikest ehmatust korraldada. Rumal vemp aga lõppes sellega, et poomisnöör tõmbuski poisi kõri ümber koomale. Kui Jordani õde ta leidis, oli poiss juba teadvuse kaotanud. Tüdruk jooksis tuppa, kus ema Ginger algul arvas, et ah, su vend teeb niisama rumalat nalja. Laps aga vastas, et vennal tuleb suust vahtu ja ta ei liiguta. Arstidel ei õnnestunud teismelist päästa. 12 tundi hiljem suri Jordan elundite töö seiskumise tagajärjel.

Igal aastal tunnevad Ameerika koduperenaised ka hingevärinat, et ega keegi pahalane ometi laste kommidesse uimasteid, näiteks kanepit, ei pane – sellele vastavad internetikasutajad alati naljaga, et kes siis väärt kraami tatikate peale raiskab. Selliseid juhtumeid, et keegi võõras oleks komme mürgitanud või uimastitega täitnud, ei ole tegelikult tuvastatud. Kui, siis on lapsed ise lolli nalja teinud või siis paari traagilise juhtumi korral on lapsevanemad ise oma võsukese mürgitanud, üritades oma tegu varjata „võõra mehe“ mürgikommidega.

1974. aastal mürgitas Ronald „Kommimees“ O’Bryan halloween’i õhtul oma kaheksa-aastase poja Timothy. Kui politsei asja uurima asus, korjasid nad O’Bryanite paanikas naabritelt ära kõik veel konsumeerimata kommid. Politseile ütles O’Bryan, et ei mäleta, kelle majast talle tsüaniidiga mürgitatud suhkrupulgakomme anti. See näis üsna kahtlane, sest neid konkreetseid suhkrukomme ei jaganud ükski teine majapidamine. Selgus ka, et O’Bryan oli kõrvuni võlgades, tal oli raskusi töökohtade pidamisega ning ta oli hiljuti vormistanud oma lastele elukindlustused. Lühidalt öeldes tappis ta oma poja raha pärast.