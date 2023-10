Martin Helme tunnistab: andsin riigikogu kütusekaardi tütrele

Oktoobri keskel ilmnes, et riigikogulane ja toona veel EKRE liige Kalle Grünthal laseb kuust kuusse paaki tuhande euro ringis maksumaksja raha ning on juhtunud, et viieminutilise vahega läheb tal vaja nii bensiini kui ka diislikütust. Grünthali Jeep Cherokee sõidab diisliga, ent paaril korral on saadik tankinud ka teisi kütuseid, kirjutas Äripäev.