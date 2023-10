EESTI KEEL SUHU! Narva meer Jaan Toots keeldus umbkeelsete õpetajate palgatõusust

„Täna on võimul eilne opositsioon. On soov, et Teie sõnad oleksid tegelike tegudega kooskõlas,“ kirjutas Afanasjev 26. septembril Narva linnapeale lootusrikkalt, et palgafondi annab turgutada 117 734 euroga. Liidule vastamise au on jäänud oktoobris linnavolikogus pukki hääletatud Jaan Tootsile. Värskel meeril haridustöötajatele häid uudiseid ei ole. Nimelt on Narva munitsipaalasutuste töötajate töötasu suurendamine seotud linnaeelarve võimalustega. Need aga on piirilinnas kasinad. Nagu Õhtuleht on varem kirjutanud, vajab linn muu hulgas miljoneid eurosid, et suurprojektid valmis ehitada.