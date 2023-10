Viljandi kortermaja põlengu põhjustaja teada

Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalvebüroo peainspektor Roman Abubikirovi sõnul sai Viljandi Toome tänava kortermaja tulekahju alguse gaasikütteseadmest, milleks infrapuna gaasiahi, mida on lubatud siseruumides kasutada.

Kuigi seadet tohib ruumides kasutada, on selleks piirangud, kui suurtes ruumides neid kasutada tohib ning kuidas seadet paigutada,“ selgitas Abubikirov. „Kuna töötav gaasiahi kuumeneb, siis peab selle ümber olema piisavalt ruumi ja see asuma kaugemal põlevmaterjalidest.“

Abubikirov lisas, et praegu vajab täiendavalt selgitamist, kas seadme kasutamisel täideti kõiki kasutusjuhendis ette nähtud nõudeid. Uurimisel on versioon, et seade süttis tehnilise rikke tagajärjel.