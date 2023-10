Eesti Gaas tõstab koduklientidele hinda rohkem kui veerandi võrra

„Hinnatõus on tingitud talveperioodi kõrgemast sisseostuhinnast,“ põhjendas Eesti Gaas 75-sendise kuupmeetrihinna kehtestamist.

Septembris ütles Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik, et sellel talvel on Eestis oodata märksa odavamaid gaasi hindu kui eelmisel aastal, sest Euroopa mahutid on üle 90 protsendi ja Läti mahutid üle 80 protsendi täis.