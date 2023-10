TRAMM 6 SULGEMINE KÜTAB KIRGI! „Kuidas nüüd laps Koplist Tondile trenni saab?!“ Abilinnapea Svet: see liin oligi mõeldud ajutisena

1. Tramm nr 6 oli algusest peale mõeldud ajutisena, muude liinide katkestamise ajaks.

2. Kuna Pärnu mnt – Kopli ühenduse vastu tekkis huvi, hakkasime otsima võimalust selle säilitamiseks.

3. Tipptunni ajal tekib lõppjaamas ruumist puudus. Suuremaks probleem muutub see siis, kui saabuvad uue pikemad PESA trammid.

4. Seetõttu otsustasime trammi nr 5 kasuks, mille marsruut on 95 protsenti sarnane tramm nr 6 omaga.

5. Boonuseks uue trammiliini puhul on see, et hakkab toimima kunagine Vana-Lõuna peatus, mis toob trammi tuhandete inimesteni, kes sealkandis elavad ja töötavad ning kelle jaoks oli tramm eelnevalt poole kilomeetri või enamagi kaugusel.

6. Tondi elanikel on endiselt olemas trammid 3 ja 4. Ümberistumine nendelt trammidele 5, 1, 2 on paar minutit samast peatusest.

7. Kõiki Tallinna asumeid, mida on kokku 84, omavahel otse ühendada pole võimalik ega otstarbekas. Selle asemel tuleb keskenduda mugavatele ümberistumistele ja omavahel kooskõlas olevatele graafikutele. See töö käib pidevalt ja kriitika ning ettepanekud on teretulnud.