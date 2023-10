VIRU TÄNAVA LILLEÄRI LÕPP? „Las tulevad oma äriga siia, siis näevad, mis tegelikult toimub!“

Ei saaks öelda, et keskaegsete Viru väravate esisel lilleturul puhub ainult külm tuul ja vastu vaatab tühi väli. Pilku püüab kirju õitemeri – roosinupu eest tuleb välja käia 1,20 eurot ja võimsa kimbu eest küsitakse keskmiselt 50 eurot. „Kes arvavad, et siin on pudrumäed ja voolavad piimajõed, leidub alati. Las tulevad siia oma äriga, siis näevad, mis siin tegelikult toimub,“ muigab üle 20 aasta Viru tänaval lilli müünud Maiken (nimi muudetud).

Aga uudistajaid on vaid mõni üksik. „Kas teil anemoone on?“ uurib teatris töötav proua. Tema ostab tavaliselt just siit lilled oma lemmiknäitlejatele. Kaubaks seekord ei lähe, kuna soovitud kaupa pole ja müüja pakutud Aasia tulikas pole päris see. „Olen siin piisavalt pikalt olnud, et saan näo järgi aru, kes niisama vaatab ja kellel on huvi osta,“ lausub Maiken ja puhastab roose edasi.

Pärast suve on klientuur Viru tänaval kokku kuivanud. Tööpäevadel on kassa 200–300 euro ringis, varasemalt sai arvestada 700–800 euroga. Ega nädalavahetuse peomöll suuremat lisa too – kui mõne aasta eest võis reede ja laupäeva kassa küündida lausa 1200–1500 euroni, siis nüüd on summad poole väiksemad.

„Mul on tunne, et millalgi juunis kukkus klientuur ära,“ pihib paariaastase kogemusega lillemüüja. Kurja juureks peab ta kesklinna halvanud ehitustöid. Ära jäid ostjad, kes sõitsid autoga treppi ja 15 minuti järel sobiliku buketiga minema tormasid. Nõndasamuti seiklesid varem jalgsi saabunud kunded nüüd vanalinnas hoopis teisi radu pidi.

LILLEMERI VIRU TÄNAVAL: Külmade saabudes tuleb kogu õitemeri kioskisse sisse kolida, et kallis kaup ei rikneks. Foto : Robin Roots

Ja soomlased – neid pole enam üldse näha. Kes pakub põhjuseks, et Eesti hinnatase on teinud nii võimsa hüppe ja põhjanaabritel pole enam üle lahe asja ja kes peab põhjuseks hindu, mis lihtsalt pole meeltmööda. „See on paras komejant küll, kui soomlased tulevad. Krahmavad sületäie tulpe ja siis arvavad, et kimp maksab 1,50. See on ühe lille hind! Katsu siis selgeks teha, et kolme euro eest saab kaks õit,“ räägib Maiken.

Lilledega ei priiska enam ka Viru ringi läheduses tegutsevad teatrid ja kontserdisaalid. Kui varasemalt sai terve trupp pärast iga etendust lilled teatri poolt, siis nüüd ulatatakse kimp ainult solistidele. Erand on muidugi esietendused. „Ära on kukkunud ka teiste riigiasutuste tellimused,“ nendib üks lillemüüja.