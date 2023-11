Viimane kants mureneb? Tallinna keskerakondlased vaagivad tulevikusamme

Reitingute koondtulemustes pole Keskerakonna näitajas midagi erilist. Toetus on praegu alla 15 protsendi, aasta tagasi valitses sisuliselt sarnane olukord. Pildile annab aga tooni trend, mille kohaselt langeb eestikeelsete valijate poolehoid erakonnale. MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut tellitud ja uuringufirma Norstat läbi viidud küsitluse tulemused näitavad, et suve lõpust on Keskerakonna toetus eestlaste seas kukkunud üsna püstloodis 7,1 protsendini. Tõsi, aasta tagasi jõuti üsna sarnase tähiseni – 7,2% –, kuid see tuli astmetena ning oli hetkeline.

Õhtulehega rääkinud keskerakondlaste suust kostub mitmeid sõnumeid. Ühelt poolt ei osata näha, et partei oleks mingil viisil teinud suure ja märgilise sammu ning hakanud pärast Mihhail Kõlvarti esimeheks saamist septembris kõnetama vaid vene valijaid. Sellise käsitlusega pole eestimeelsed keskerakondlased nõus. Niisugune lähenemine puudutakse ju otseselt edu valemit – võimul olemiseks on vaja nii vene kui ka eesti valijaid. Seda öeldes nendivad keskerakondlased siiski, et järgmistel (kohalikel) valimistel säravad priskema häältesaagiga ikka need poliitikud, kelle nimed sarnanevad rohkem Lev Tolstoi „Sõja ja rahu“ tegelastele kui Anton H. Tammsaare „Tõe ja õiguse“ omadele.

Osalt illustreerivad seda arvamust ka parteist hiljuti lahkunute nimed: riigikogu liikmed Jaanus Karilaid ja Tõnis Mölder, Rakvere linnapea Triin Varek ning endine pikaaegne Tallinna linnavalitsuse juhtfiguur ja praegune Jõgeva vallavanem Taavi Aas. Neid kõiki ühendab vastumeelsus Kõlvarti suhtes ning suund, kuhu partei võib purjetada – tähtsaks saab Tallinn ja eeskätt vene valija. Seejuures kuuluvad Mölder ja Aas ka Tallinna volikokku.

Kahtlustest ja kõhklustest vaevatud Keskerakonna poliitsõdurid on praegu konkurentidele magusaks palaks. Õhus on tunda ebakindlust ja hirmu tuleviku ees: mis mind ootab? Pereheitmine ei ole võimatu. Ja nii käibki Tallinna volikogu istungite vahelisel ajal lõputu kohvitamine, kus rivaalitsevad poliitjõud koputavad keskerakondlaste patriootlikule südametunnistusele. Nii võibki ajakirjanike postkasti maanduda järjekordne juba täiesti mitteuudisväärtuslik teade, et Isamaa uus boss Urmas Reinsalu on oma leeri tõmmanud järjekordse keskerakondlase. Teiste seas on isamaalased püüdnud üle meelitada ka Taavi Aasa, kes on praegu linnavolikogus fraktsioonitu.

Haridus kui tääk

Soov pääseda justkui uppuvalt laevalt ja olla võitjate seltskonnas omab laiemat tähendust: kas Keskerakonna võim pealinnas jääb püsima? Praegu jagavad Tallinna linnamüüridel keskerakondlased käsklusi koos sotsidega. Kahepeale on neil kokku 44 häält ehk väike enamus 79liikmelises volikogus. Kui võimuliit 2021. aastal pärast valimisi sündis, käsitleti sotse keskerakonna sülekoertena, sest viimased said valimiste võitjana valida, kellega tahavad koostööd teha. Nüüd on pilt muutumas: seitsme saadikuga sotsiaaldemokraadid saavad rohkem oma tõelisi seisukohti väljendada süldina värisevate keskerakondlaste kõrval.

Üks teema, mis hakkab klubivahetusi määrama, on üleminek eestikeelsele haridusele. See on poliitiline tääk, millega vähemalt reformikad ja isamaalased suruvad jõuliselt Keskerakonda. „Tallinna haridusameti haldusala eelarve oli 2023. aastal kokku 350 miljonit eurot. Eestikeelsele haridusele üleminekuks plaanitakse suunata väidetavalt lisaks kolm miljonit eurot,“ lajatab Tallinna linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Karl Sander Kase. „Jääb igaühe enda otsustada, kas eestikeelsele haridusele üleminek on keskerakondliku linnavalitsuse prioriteet.“