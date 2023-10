Spordientusiast jäi salasuitsuäris süüdi

Seal on näha, kuidas aastaid Lõuna-Eestis salasuitsuäriga seotud Valga ettevõtja Jorma Trašanov sõidab tema kasutuses olnud Audiga Aaviku kinnistule ja tagurdab kuuri taha, kust hiljem leiti salasuitsud. Kohe pärast Trašanovi lahkumist sai maksu- ja tolliamet anonüümse vihje, et Aaviku kinnistul hoitakse salasuitse.

Aaviku versioon oli, et Trašanov käis neid salasuitse sinna uurijate mahitusel vedamas ja seepärast kustutati uurimisasutuses hiljem ka see turvavideo. Eksperdid kinnitasid kohtus, et video kustutamine ei saanud olla tööõnnetus, vaid tahtlik tegu. Nimelt küsib süsteem enne kustutamist, kas seda ikka soovitakse teha.

Kohtusse tunnistama kutsutud Trašanov eitas salasuitsude võõrale kinnistule sokutamist. Ta väitis, et on Aavikul Otepääl varem korduvalt külas käinud, sest mees müüb odavalt ehitusmaterjale. Ilmselt käis ta turvavideol samuti sealt mingeid ehitusmaterjale peale võtmas, rääkis mees kohtus.

Kohus leidis, et kuna Aavik oli varem öelnud, et salasuitsuäriga seoses korduvalt karistatud Trašanov on talle täiesti võõras inimene, siis viitavad kõik kaudsed asjaolud pigem sellele, et mehi sidus salasuitsuäri. Trašanov võis kohtu hinnangul Aaviku kinnistule saabuda just selleks, et sinna ladustada salasigarette. Kokku asjatas mees valvekaamera vaateväljast eemale jääva kuuri taga kuus minutit.