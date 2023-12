Töökoha kohanduse saanud Varje: minu jaoks oli see juhuste kokkumäng – ma ei teadnud, et taolist teenust pakutakse

Võrumaa sotsiaalkeskuses pesukorraldajana töötav Varje ütleb, et tegelikult pöördus ta töötukassa poole hoopis töövõime hindamise pärast – seda juba mitu aastat tagasi. Naist painasid erinevad liigesevalud ja puusavalu.

Aja jooksul sai ta töötukassalt muidki teenuseid, näiteks rehabilitatsiooni. „Mulle juhtus üks väga tubli füsioterapeut, kes avastas, et vajan operatsiooni. Operatsioon tehtigi möödunud aastal,” sõnab Varje.

Samal aastal oli uus töövõime hindamine ning töötukassa konsultant pakkus välja, et äkki oleks Varjele abi ka töökoha kohaldamisest. „Sealt see edasi areneski. See kõik oli tegelikult juhuste kokkumäng, et nii sattus. Kui mul poleks töövõime hindamist olnud, siis ma ilmselt isegi ei oleks sellest võimalusest teadnud. Aga võib öelda, et see on väga hea juhus, et ka nii aidatakse inimesi,” kõneleb Varje.

Ta toob välja, et lihtne inimene nagu tema, ei tea üldiselt niisuguseid võimalusi. „Lihtinimesena sa võib-olla lihtsalt ei tule selle peale. Ega väga palju pole ju reklaami või teavet. Ma muidugi ei ole käinud nende veebilehel, et teenuseid uurida. Vanasti oli pigem nii, et töötukassast said abi need, kes olid töötuna kirjas. Nüüd on ju erinevate lahenduste valik palju suurem,” mõtiskleb naine.

Töökoha kohandus on teinud töötamise lihtsamaks

Varje ülesanne on sotsiaalkeskuse pesumajas pesta pesu, triikida ja viia see klientide kappidesse. Kõnealuse ameti peal on ta olnud viimased 15 aastat.

Kui selgus, et on vaja minna operatsioonile, siis töö seisukohalt erilisi hirme polnud. Varje uskus, et küllap kuidagi ikka saab hakkama. Kui tuli välja, et töötukassa aitab pärast operatsiooni ruumi kohandada, oli see positiivne üllatus. Ka tööandja läks asjaga kohe kaasa ning oli Varje sõnul niisuguse võimaluse eest tänulik. Töötukassa selgitas välja Varje vajadused töökoha kohandamise osas ning edasine suhtlus käis eelkõige tööandja ja töötukassa vahel.