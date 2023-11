VEEBIINTERVJUU! KARDAD KOONDAMIST? Saada meile küsimus tööturu teemal ja saa otse spetsialistilt vastus

Erinevatest kriisidest tingitud ärevad ajad annavad tunda ka tööturul, nii mõnigi meist töötab koondamise hirmus. Muret tekitab ka statistikaameti ennustus, et tulevaks aastaks on oodata kuni kaheksaprotsendilist töötuse kasvu. Mis siis õieti tööturul ikkagi toimub, milline töö on ka kriisides au sees, millisele tööle otsitakse töötajaid, kes peab uue peale mõtlema – kõike seda ja enamgi saad spetsialistilt küsida.