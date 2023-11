Kogemusnõustaja Reet: tundsin ise puudust inimesest, kes on midagi sarnast läbi teinud – läinud nooremas eas liigesevahetusele

Tema eesmärgiks on olla oma nõustatava jaoks olemas – kindel rahupaik ja tugisammas, kus kuulatakse ja innustatakse. „Tean, et ei saa kedagi päästa opist oma nõustamisega, kuid saan pehmendada seda teed. Püüan alati olla väga teadlik oma vastutusala piiridest. Ma ei ole arst ega pane diagnoose. Ma ei ole füsioterapeut ega treeni inimesi taastumise ajal, kuid saan tema kõrval olla ja teda kuulata, kui tuleb see raske diagnoos või otsus lõikusele minna. Ma saan inimesi motiveerida liikumisele ja harjutusi tegema, saan temaga arutada taastumise eripärasid või kuidas seda teekonda hõlbustada,” seletab Reet.

On loomulik, et inimesel tekib niisuguses olukorras tohutult küsimusi. „Arstikabinetis räägiti ja haigla juhendis on välja toodud vajalik info, kuid sa oled olnud kabinetis ärevil ega pannud tähele... sul tekkis koduteel ja hiljemgi veel mitmeid uusi küsimusi, millele enam kusagilt vastust ei saa. Kust saada vajalikke abivahendeid ja milleks neid kasutada? Kuidas kohandada ümber tuba lõikusjärgseks? Kuidas toime tulla piinava valuga? Mis võiks olla veel abiks liikumisel ja elukvaliteedi säilitamisel, kui iga samm teeb haiget? Kuidas vaadata üle töökoht lõikusjärgselt ja millised võiksid olla soovitused, kui inimesel on istuv eluviis? Kuidas hoolt kanda, et arm võimalikult silmatorkamatu jääb?„ toob Reet näiteid ning lisab: „Taastumise ajal tahan olla olemas ja rõhutan alati, et see ei ole alati ilus pikk sirge tähtede poole, vaid täiesti normaalne on, kui sel on tagasilööke või seisakuid. See ongi üks kannatlikkuse proovikivi. Mul endal oli mustmiljon küsimust enne ja peale oppi ning nüüd tahaksin tõesti ise olla see, kes aitab vastuseid otsida.“

Seitse korda mõõda ja üks kord lõika

Reet ise nimetab kogemusnõustajaks õppimist tiigrihüppeks tundmatusse. Kannapööret saatsid ka mitmed hirmud. „See oli tohutu risk, kuid tundsin, et see on ka ainumõeldav tee edasi. Ma usaldasin seda tunnet ja ennast ning sügaval sisimas uskusin, et õnnestun. Julgustükiga hakkama saanud ja kogu lõpuagoonia üle elanud, valdas suur kergendus. Peale seda muutus kõik juba asjalikuks: väikesed ja praktilised sammud, töötukassa ja arutelu konsultandiga andsid enesekindlust, kohe tuli koolitus... Oli ju koroonaaeg ja nagunii nii-öelda omas koopas olemine, endaga tegelemise ja mõtisklemise aeg,” jutustab ta.

50-ndates eluaastates kannapöörde tegemisele on Reet aga kindlalt poolt. „Muidugi jah – millal siis veel?! Kuid seitse korda mõõda ja üks kord lõika!” on ta veendunud.

Mida aga soovitada neile, kes on elus ummikusse jõudnud ja vajavad muutust? „Kuula oma südant. Üks samm korraga. Usalda elu. Need tunduvad loosunglikena ja kõikide puhul ei toimi, aga mina tundsin end nii palju juba ja teadsin, et ronin sellest august välja. Lisaks kaalu kõik põhjalikult läbi. Kui oled kirjutaja inimene, pane kasvõi plussid ja miinused ritta. Kus on tahe, sinna tekib ka võimalus, ja alati on olemas lahendus. Räägi inimestega, suhtle, vii end kurssi erinevate võimalustega,” jagab Reet motivatsioonisõnu.

–––