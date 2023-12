Kogemusnõustaja Ave: oleme üks lüli vaimse tervise spetsialistide rivis – tänu meile saab inimene võib-olla kiiremini tööle naasta

Ave oli 47-aastane, kui hakkas õppima kogemusnõustajaks. Naine ei pea seda kannapöördeks tööalases elus, sest tegelikult on ta midagi sellist juba pikka aega teinud. Lihtsalt mitte kogemustõustaja tiitli all. „Eks ma olen oma loomuselt selline – olen teisi nõustanud, jõustanud ja olnud kohal. See on mulle loomuomane. Ma lihtsalt võtsin selle teekonna ette süvitsi – et mõista, kas teen kõike õigesti. Pigem oli see minu jaoks loomulik jätk kui kannapööre,” mõtiskleb ta.

Ave tõdeb, et endalgi olid teatavad kahtlused kogemusnõustajate osas. „Kui ma lugesin alguses, mis on kogemusnõustamine – sarnase läbielamisega inimeste vahel toimuv teadmiste ja kogemuste vahetamine. Ehk siis lähen nagu sõbranna juurde rääkima, mis mul hingel on? Ja tema hakkab mind õpetama, kuidas elada? Eks tekkis natuke selline tunne, et ei tea, kas ikka tahan... Tegelikult on kogemusnõustaja õpetatud kuulama ja see on üks väga suur väärtus tänasel päeval – kui sind kuulatakse ja mõistetakse.”

Ave on veendunud, et kogemusnõustajate olemasolu on väga vajalik. „Kliendid, kes on minuni jõudnud, on selle üle olnud ääretult tänulikud. Teisalt näen, et kogemusnõustaja roll meie ühiskonnas on pika hambaga, teda ei võeta hästi vastu. Ilmselt on küsimus selles, et nende pädevus on väga erinev. Minu arust on kogemusnõustajad üks lüli vaimse tervise spetsialistide rivis. Praeguses ühiskonna sigri-migris on vaimne tervis nii haavatav. Kui füüsilise tervisega midagi kriitilist juhtub, lööb see ka vaimse tervise osas jalust. Kogemusnõustaja aitab inimesel olla mõistetud ja nähtav. Psühholoogi juurde minekuks võib järjekord pikk olla, kuid kogemusnõustaja abi saab kiiremini. See tähendab ka, et äkki saab inimene töö juurde naasta kiiremini,” selgitab ta.

