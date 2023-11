Töötukassa aitab töötaja terviseprobleemide tekkides nii nõu kui jõuga

Suurel hulgal inimestel tekib tervisevõime kadu just parimas tööeas ja töökeskkonnas, kus täidavad oma igapäevaseid tööülesandeid.

Töötukassa jaoks on oluline, et tähelepanu saab pöörata kõikidele nendele probleemidele just töökeskkonna keskselt ja enne, kui inimesed tekkinud terviseprobleemide tõttu olemasolevatelt töökohtadelt lahkuvad. Kui palju inimesi tervise tõttu töö kaotab, ei ole teada, sest see sõltub paljudest erinevatest teguritest ning sellest, kuidas inimesed oma tervisesse suhtuvad ja käituvad. Kui inimesel on pikemaajaline terviseprobleem, vajab see pidevat jälgimist ning hoolt – arstide juures käimist, teinekord ravimite tarbimist, tervisliku eluviisi jälgimist, töötempo reguleerimist ja vahel ka erinevaid valikuid.

Kui inimene on jätnud enda tervise eest hoolitsemise unarusse või haigestunud raskesse haigusesse, saanud trauma või pikaajaline krooniline haigus ei luba samas tempos oma tööülesandeid täita ning tööandjal ei ole võimalik pakkuda teist tööd, võib juhtuda, et samal ametikohal ei saa jätkata. Kuid ka siin on alati võimalus ja töötukassa toel saab tervisest tulenevatele takistustele vaatamata leida uued väljakutsed.

Näiteks üks abisaaja, Mati, töötas pikka aega autovedudega seotud firmas veoautojuhina. Peale rasket jalatraumat suusamäel ei saanud ta enam sama tööd teha. Tööandja tegi ettepaneku, et Mati võiks õppida logistikuks ja saaks firmas töötamist jätkata. Töötukassa toel õppis Mati selgeks uue eriala ja asus samasse firmasse logistiku ametikohale.

Tööandja soovib töötajat hoida

Jätkuvalt kiputakse uskuma müüti, et ülemusele oma terviseprobleemidest rääkides jäädakse tööst ilma. Tegelikkuses on tööandjaid erinevaid ja väga palju sõltub ka töö iseloomust. Ei tohi unustada, et ka tööandja on inimene ja temal endalgi võivad olla terviseprobleemid.

Positiivne on see, et tööandjad on muutunud terviseteadlikumaks ning töökäte puuduses osatakse head töötajat hoida ja otsitakse võimalusi. Inimese enda jaoks on keeruline mõelda, kuidas ma toime tulen ning kust leida uus töö, sest olemasoleva töö ja keskkonnaga ollakse harjunud. Hirmu tekitabki eelkõige mõte muutuste ees – mis saab edasi, kuidas ma hakkama saan, kust leian uue töö ning samuti uute oskuste omandamine ja tööturu ebastabiilsus.