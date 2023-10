Külaelanikud sõdivad kaevanduse vastu: „Elanikud käivad sealtkaudu poes, seal metsas on ka mustikaid ja seeni!“

Harjumaal Harku vallas asuva Vääna-Jõesuu ja ka naaberkülade rahvas on asunud koguma allkirju, et näidata sellega seoses oma vastumeelsust. Nad ei soovi, et metsas tehtaks isegi uuringuid, rääkimata võimalikust kaevandusest. Valdki on sama meelt ega ole andnud kaevandusfirmale uuringuluba. Viimane aga vaidlustas nende otsuse kohtus ja nüüd on küsimus, kelle poolele jääb seadus.