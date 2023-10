OTSEBLOGI | Benjamin Netanyahu välistas relvarahu Gazas: käes on aeg sõjaks

Benjamin Netanyahu välistas relvarahu Gazas, öeldes, et käes on aeg sõjaks. Esmaspäevasel pressikonverentsil ütles Iisraeli peaminister, et armee edasitung läbi Gaza avab võimalused pantvangide vabastamiseks, mida Hamas teeb tema sõnul ainult surve all.

Peaaegu 70% Gazas hukkunutest on lapsed ja naised, ütles UNRWA juht. ÜRO Palestiina põgenike abiagentuuri juht hoiatas, et Gaza hävitamise tase on enneolematu ja meie silme all arenev inimtragöödia on väljakannatamatu. Philippe Lazzarini ütles esmaspäeval ÜRO julgeolekunõukogu ees esinedes, et Gazas on kolme nädala jooksul tapetud ligi 3200 last, viidates Hamasi poolt kontrollitava tervishoiuministeeriumi andmetele.