SÕJAKOKKUVÕTE | Mõrvatud perekond, kes oma kodu hõivata ei lubanud

Ukrainas Vinnõtsja linna piirkonnas on registreeritud A-hepatiidi puhang. Seal on selle tõttu haiglaravil 141 patsienti. Nakatumine A-hepatiidiga toimub peamiselt saastunud toitu või vett tarbides või siis olles tihedas kontaktis haige inimesega. Sõjategevus võib mõistagi viia ebasanitaarsete tingimusteni, näiteks põhjustada joogivee kehva kvaliteeti. Reuters kirjutab, et seni pole Ukraina võimud siiski üht kindlat kollet või põhjust tuvastanud. Vinnõtsja koolid on sellest nädalast suletud ning õpe toimub virtuaalselt.

Donetski oblasti prokuratuur teatas 30. oktoobril, et Vene sõdurid mõrvasid okupeeritud Volnovahha asulas üheksa tsiviilisikut, kõik ühe perekonna liikmed. Hukkunute seas on kaks naist ja kaks last, üks üheksa-, teine viieaastane. Süüdistuse kohaselt nõudsid okupandid mõni päev varem, et perekond oma kodust lahkuks ja selle neile elutsemiseks jätaks. Asukad keeldusid ning sõdurid läksid ära, et hiljem ööpimeduses naasta ja majasviibinud maha lasta. Prokuratuuri avaldatud õõvastavatelt fotodelt on näha, kuidas kaks inimest, võib-olla abielupaar, on surnud voodis teineteisest emmates.