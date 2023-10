„VÄHEMALT TA EI KANNATANUD…“ Iisraeli muusikafestivalilt röövitud noor naine on surnud

Internetis levis seejärel õõvastav video, millel oli näha poolalasti ja pealtnäha elutut naist relvastatud meestega täidetud pikapi kastis, tema rastapatse hoidis üks mees enda rusikas. Autot ümbritses juubeldav rahvahulk. Hamas väitis esiti, et tegemist oli Iisraeli naissõduriga, ent videost tundis Shani ema Ricarda oma tütre ära tolle erilise soengu ja tätoveeringute järgi. Algul olid ema ja teised neiu lähedased siiski lootusrikkad, et Shani ei pruugi küll olla terve, ent on vähemalt elus. Eks elusana on pantvangidest nende röövijatele ka rohkem kasu. Päev hiljem ütles ema Saksa agentuurile Tagesschau, et temale teadaolevalt viibib Shani raskelt vigastatuna ühes Gaza haiglas. Ent need lootused purunesid.