TUUMAJAAMALE SAMM LÄHEMAL: aatomiagentuuri eksperdid kiidavad Eesti ettevalmistusi

Eesti palus, et IAEA eksperdid tuleksid Eestisse ja vaataksid üle, kas tuumaenergia töörühm on õigel teel. Nad tutvusid kaheksa päeva jooksul tuumajaama puudutavate materjalidega, vestlesid osapooltega ja esitasid küsimusigi. Nende seisukohad vormiti raportiks ja võib öelda, et lõpptulemus – kuigi mõne väikese erandiga – on Eestile positiivne: töörühm on kogunud küllaldaselt materjale, mille põhjal saaks valitsus teha otsuse, kas Eesti peaks tuumaprogrammiga jätkama või mitte.