„Nägin vilkureid ja mõtlesin, et algas sõda!“ Tabivere liiklusõnnetuses hukkunud mehed olid Ukraina põgenikud

Kooga külas elav Margus küttis pühapäeval sauna soojaks ja läks sõbraga kala püüdma. „Vaatasin, et kivi on vees. Olen iga päev siin käinud ja pole kunagi kive näinud. Siis vaatasin, et keegi on käru ära kaotanud, see on peaaegu jões. Vaatasime lähemalt ja nägime, et tagumine ratas paistab,“ räägib mees. Ta helistas kohe 112, kuid sai teada, et tuttav oli juba häirekeskusele teatanud.