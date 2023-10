JUHTKIRI | Kas tõesti oleme erivajadustega inimeste tööhõivega nõukaajast sügavamalegi kukkumas?

Tallinnas Nõmmel tegutses aastakümnete eest Posti-Eedi – pisike mees, kellest oli juba eemalt näha, et tal on eripära, mida tänapäeval nimetatakse Downi sündroomiks. Hoolimata sellest usaldati tema kätte pensionipäeval tuhandeid rublasid ja ta viis need adressaatidele alati kopikapealt kätte, rääkimata ajalehtedest-ajakirjadest. Aastakümneid, kuni ta lõplikult vanaks jäi. Ei kippunud jooma ega jätnud kunagi tööle tulemata nagu nii mõnigi teine postiljon. Tõsi, lastega ta eriti läbi ei saanud, sest tal oli kogemusi narrimisega. Aga kõik vähegi vanemad austasid teda.