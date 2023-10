VIIMASES HÄDAS SEADUST RIKKUMA | Mart Kalvet: me ei saa patsientidele seda ette heita, kuna ravikanep on endiselt suuresti kättesaamatu

MTÜ Ravikanep esindajana tuleb mul tihtilugu vastata kirjadele, milles kirjeldatakse sarnaseid situatsioone – inimesel on mõni tõsine tervisehäda nagu vähktõbi ja selle raviga kaasnevad tüsistused, tavaravile allumatu hulgiskleroos või epilepsia, või mõni muu krooniline neuroloogiline sündroom, mille vastu pole inimene tervishoiusüsteemist saanud piisavalt abi. Ta on lugenud või kuulnud, et leevendust või isegi ravi võiks saada kannabinoididest. Olen alati soovitanud sellistel pöördujatel esimese asjana arutada kannabinoidravi võimalust arstiga, kuid paraku seda kas ei julgeta teha või saadakse vastus, mis kannabinoidide kasutamise välistab.