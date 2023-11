PEREVÄGIVALD KUI TANGO?! Naiste tugikeskeskuste juhid: on eriti kurb, et just naispolitseinikud leidsid, et vägivallas on mõlemad pooled süüdi

Päästekorraldajad ja politseinikud, kes uuringus osalesid tõid ka välja, et naised on suuremad vaimsed vägivallatsejad, aga kuna vaimset vägivalda ei saa üles märkida, siis mehed jäävad abita.

Pille Tsopp-Pagan: Jah, et naised manipuleerivad, kasutavad vaimset vägivalda, mida keegi ei registreeri ja vaesed mehed jäävad registreerimata kannatanuteks. See ei ole õige. Tegelikult meie reaalsus on ikkagi see, et enamus vägivallatsejaid on vaimsed vägivallatsejad, naised ei pruugi peksa saada. Kui nad saavad, siis saab seda fikseerida. Vaimse vägivallaga on võimatu minna avaldust esitlema, sest öeldakse, et on sõna sõna vastu. Eesti seadusandlus ei toeta seda.

Margo Orupõld: Meie oleme saanud ühe lähenemiskeelu kuus aastat tagasi vaimse vägivalla peale. Ma ei tea, mis meeleolus see kohtunik oli, et selle andis, aga see pretsedent on Eestis antud, et puhtalt vaimse vägivallaga on lähenemiskeeld olnud, aga me ise ka imestasime, et kas tõesti see õnnestus. Aga tegemist oli ka äärmiselt räige vaimse vägivallaga ja see ei ole kindlasti ühe ega kahe poolne näägutamine.

Inimesed ei oska ka uuringus osalejate sõnul lihtsalt suhelda omavahel. Niiet tegu on suhtlusprobleemiga?

Margo Orupõld: Need inimesed, kes peavad olema oma elu eest pidevalt valvel, neil on väga head suhtlemisoskused. Aga see ei ole suhtlusprobleem, kui üks pool surub sulle kogu aeg läbi vägivalla võimu peale.

Kindlasti on meil vaja õpetada inimestele suhtlemist, märkamist, äratundmist ja enda usaldamist. Me ei peaks õppima suhtlema seal ja nendega, kus pole see võimalik, puudub dialoog, ja on ainult monoloog.

Pille Tsopp-Pagan: Me oleme pikalt püüdnud rääkida, et koolides peaks algklassidest olema suhtlemisoskuste ja sotsiaalsete oskuste õpe. Meile öeldakse, et kooliprogramm on täis ja seda ei saa, aga nagu näete, siis on see eluliselt väga vajalik oskus, mida kodudest ei saa, sest täiskasvanud ei oska suhelda omavahel. Siis me olemegi punktis, et ei tunta ära manipulatsiooni, ei tea, kuidas enda eest seista, ei tea, mida teha, kui me ise oleme vägivaldsed. On inimesed, kes tajuvad ära, et nad on vägivaldsed, aga nad ei taha olla.