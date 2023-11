Mitusada psüühilise erivajadusega inimest kaotab töö! „Võime nad kasvõi luksuslikku hotelli elama panna, aga tööta pole elu mõtet.“

Tugiliisu leidis koostööpartneri, kellele pakitakse papist pildiraaminurki. Ühe nurga eest saab 0,018 senti. Tuhande nurga, suure musta kilekotitäie eest teenib 8 eurot miinus maksud. Tugiliisu nobedaim töötaja Ergo suutis ükskord päevaga pakkida 318 nurka. Tema motivatsioon on teenitud raha eest oma emale kingitus osta. Töötasu sõltub panusest.

„Meil on inimesi, kes teenivad kolm või viis eurot kuus, aga see on nende jaoks jube oluline!“ rõhutab Raudmees.

Tugiliisu lõpetas aga juba aasta tagasi pikaajalise kaitstud töö pakkumise. Oli ju teada, et see lõpeb peagi. Kui varem võimaldas pikaajalise kaitstud töö raha tasuda juhendajale, siis enam mitte. Tegevusjuhendaja käib küll aeg-ajalt jälgimas, kuidas voltimine kulgeb, aga kedagi pole pidevalt juures.

Sestap tekib praaki. Ühel juhul leidis tellija näiteks nurga sees pitsatükke. „Kasumit teeniv firma tellib neid meie käest. Näis, kaua see koostöö jätkub. Kui nad saavad iga kord praaki, siis see pole jätkusuutlik,“ möönab Raudmees.

Raudmees proovis ühele töötegijale öelda, et ära enam tule, teenus lõppes. „Aga ta ju ikka käib, aasta aega juba. No mis ma teen siis? Pole ju midagi teha! Seisan risti värava ees? Asi pole rahas, mis nad teenivad. Asi on elu mõttes, võimaluses panustada ühiskonda. Kui me seda ei tee – tal võib olla kasvõi luksuslik hotellituba –, aga tal ei ole elu mõtet, ta kõlgutab lihtsalt jalgu.“

Laidro täiendab, et Excelit vaadates valitseb nukker seis, kuid püütakse ikkagi jätkata töötegemise võimaldamisega. „Kuidas tulevikus inimesele selgeks teeme, et sa ei teeni seitse eurot tunnis välja, kui koera nuuskmatti teed või nurkasid pakid? See võtab pika aja ja saab olema väga dramaatiline,“ tõdeb Laidro.

Riik pakub asemele töötamise toetamise teenust, mis samuti soodustab psüühilise erivajadusega ja intellektipuudega inimeste töötamist. Teenuskohti pole aga piisavalt. Järjekorras on juba 66 inimest.