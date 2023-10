JAAK JUSKE: noored, tähistage halloween'i, aga ärge unustage seejuures kadri- ja mardipäeva!

Paganluse ja kristluse seguna kujunenud halloween ehk All Hallows' Eve („kõigi pühakute õhtu“) on läänekristliku pühakutepäeva eelõhtul 31. oktoobril. Ameerika kaudu tulnud uue pühana on selle tähistamine noorte seas nüüd juba väga juurdunud. Ma saan aru selle võlust – nõiakostüümid ja õuduskõrvitsad. Siiski häirib mind halloween'i kommete seas üks: pommimine. Et lähed võõra inimese ukse taha ja lihtsalt nõuad temalt asju. Ja oled veel kuri, kui sulle midagi ei anta või uks lihtsalt kinni pannakse.