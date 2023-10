KÄIGU PEKKI OMA FILMIMISEGA! „Jõusaal ei ole suunamudijate mänguväljak! Inimesed tulevad siia päriselt trenni tegema.“

MyFitness Grupi Turundusjuht Marika Mäsak selgitab: „MyFitnessis on pildistamine reguleeritud ning selle kohta on info ka sisekorraeeskirjades.“ Seetõttu ei ole tema sõnul suuremaid intsidente olnud, kus spordiklubi oleks pidanud kellegi treeninguid filmimise tõttu piirama. Mäsak leiab, et nende spordiklubide interjöörid ongi kutsuvad, mistõttu kasutatakse klubisid ka professionaalsemaks pildistamiseks.

„Kui tegu on suurema pildistamisega näiteks kommertseesmärgil, tehakse kokkulepped eelnevalt turundusosakonnaga, kes kooskõlastab pildistamise klubiga,“ sõnab Mäsak. Selleks lepitakse kokku sobiv aeg, et klubiliikmeid võimalikult vähe häirida. „Kui kaadrisse jäämine on vältimatu, oleme pildistajal palunud inimesi sellest informeerida. Kes ei soovi jääda salvestusele, saab mõneks ajaks pildistamise asukohast eemale liikuda,“ lisab Mäsak.

Maria meelest pole see klubliikmete suhtes kuigi aus: „Mida ma peaksin tegema, kui mul on treenimiseks piiratud aeg ning mulle vajalik masin asub filmija lähedal?“ Lisaks ei nõustu ta, et kutsuv interjöör on vabandus teiste privaatsuse rikkumiseks. „See oleks sama, kui ma läheks kuhugi söögikohta ja hakkaks ennast seal filmima, sest interjöör on lihtsalt nii kutsuv. See, et teised külastajad ka videosse jäävad, on suva!“ sõnab ta.

Treenijad peavad andma nõusoleku

Jõusaaliklubide Gym! tegevjuht Ats Lahi selgitab, et nende klubides kehtib isikuandmete kaitse: „Kui inimene on fotol või videol äratuntav, tuleb enne materjalide avaldamist küsida tema nõusolekut ning kõik äratuntavalt pildile jäänud inimesed peavad olema pildistamise ja fotode avaldamisega nõus.“

„Keegi pole minult küll kunagi nõusolekut küsinud!“ kihvatab Martin. Noormehe arvates ei tohikski üldse filmida nii, et kellegi nägu on ilmselgelt videos nähtav. „Eriti, kui jutt käib mingist filmimistehnikast, mis võimaldab rohkem inimesi kaadrisse jätta!“ lisab ta.

Lahi rõhutab, et isiklikuks otstarbeks pildistamine ja filmimine tähendab mitteprofessionaalse käsiseadme kasutamist nagu mobiiltelefon. „Isikliku otstarbe alla ei kuulu professionaalsed foto- ja videokaamerad, statiivid, välgud ja muu stuudiovarustus,“ lisab ta.