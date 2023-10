TABELID | SENIAVALDAMATA KOOLISTATISTIKA! Kui kõik õpetajad saaksid omale täiskoormuse, jääks 2800 õpetajat tööta

ÕPETAJAID ON PUUDU VÕI HOOPIS ÜLE? Punasega on tähistatud need kohalikud omavalitsused, kus õpetajad töötavad väiksema kui 0,7 koormusega. Rohelisega on tähistatud need, kus koormust jagub vähemalt 0,8 ametikoha jagu. Kui ametikohad selliselt ümber jagada, et kõik töötaksid täiskoormusega, siis jääks kogu riigi peale 2835 õpetajat üle.