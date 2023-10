CANA ÕPPETUND KOOLILÕUNAL | Peep Peterson: lapsi ei tohiks veidrate toitumisuuenduste ja uudistoodete turustamisse kaasata

Pilt, mis avanes, oli kurb. Riiklik koolitoidutoetus oli püsinud ühe euro peal juba seitse aastat, samal ajal kallinesid toiduained üle 20 protsendi, palgad tõusid 30 protsenti ja elektri hind kahekordistus. Kuigi spetsialistid väitsid, et uute soovitustega koolilõuna kallimaks ei muutu, oli ju näha, et senistegi soovituste täitmisega on koolikokkadel raskusi.