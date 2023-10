Transpordiamet: öösel sajab lund ja lörtsi, suverehvidega ei ole soovituslik enam liiklusesse minna

Transpordiamet tuletab sõidukijuhtidele meelde, et sõidukiirus tuleb valida vastavalt teeoludele ja lubatud suurim sõidukiirus ei ole kohustuslik. Kui sõidukil on veel all suverehvid, siis soovitatakse ilma tungiva vajaduseta õhtul ja öösel mitte liiklusesse asuda.

Esmaspäeval (30.10) laieneb madalrõhkkond Balti riikide kohale. Öösel sajab mandril lund ja lörtsi, Saaremaal ja Lõuna-Eestis vihma. Päeval sajuhood hõrenevad ja muutuvad vesiseks. Puhub võrdlemisi tugev ida- ja kagu-, päeval kirde- ja põhjatuul. Õhutemperatuur on öösel -3..+1, rannikul kuni +4 kraadi, päeval +1..+4 kraadi, Lõuna-Eestis tõuseb +9 kraadini.



Teisipäeval (31.10) madalrõhkkonna mõju tasapisi väheneb. Mõnes kohas sajab vihma ja lörtsi. Tuul puhub idakaarest ja on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel -4..+1, Saaremaal kuni +3 kraadi, päeval 0..+3, rannikul kuni +5 kraadi.



Kolmapäeval (1.11) tugevneb Skandinaavias ja Soomes kõrgrõhuala, samal ajal avaldab Kesk-Euroopast survet võrdlemisi aktiivne madalrõhkkond. Kahe rõhuala piirimail tõuseb kirdetuul tugevaks. Tänastel andmetel tihe sajuala Eesti kohale ei ulatu, vaid Eesti lõunaservas lund sadada. Puhub tugev kirdetuul. Õhutemperatuur on öösel 0..-4, rannikul kuni +3 kraadi, päeval -1..+3 kraadi.



Neljapäeval (2.11) jääb kõrgrõhuala Põhjamaid katma, madalrõhkkond suundub edasi Venemaa poole, aga Läänemere ääres püsib nende kahe vastasseis ning meil puhub endiselt tugev kirdetuul. Mandri ja Hiiumaa põhjaservas sajab lund ja lörtsi, Kagu-Eestis võib ka kerget lund pudeneda. Õhutemperatuur on öösel 0..-4, rannikul kuni +3 kraadi, päeval -1..+1, rannikul kuni +3 kraadi.



Reedel (3.11) jääb kõrgrõhuala Põhjamaade kohal ja madalrõhkkond Venemaa kohal väheliikuvaks ning rõhuvälja pingeseis püsib. Puhub tugev kirde- ja põhjatuul. Õhutemperatuur on öösel 0..-4, rannikul kuni +3 kraadi, päeval -1..+1, rannikul kuni +3 kraadi.