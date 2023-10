3. MAAILMASÕDA JUBA KÄIB! Oleg Samorodni: võib juhtuda, et Eesti jääb kõige turvalisemaks paigaks

Paljud eestlased märkasid seda 2022. aasta veebruaris pärast Venemaa täiemahulist sõjalist sissetungi Ukrainasse. Need, kes peavad end kõige ettenägelikumaks, hakkasid massiliselt ostma kinnisvara enda arvates turvalistes riikides. Kõige enam maaklerite sõnul Hispaanias. Loogiline on eeldada, et need n-ö „ettenägelikud“ valmistavad endale hubast paika võimalikuks põgenemiseks Eestist. Huvitav, kui paljud on neist poliitikud ja kõrged riigiametnikud? Kuid ootus muretust elust globaalsõja ajal päikeselises Hispaanias võib osutuda traagiliselt valeks.